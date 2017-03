Drie verdachten fatale overval Gees voor de rechter

ASSEN/GEES - Drie verdachten van de gewelddadige overval, waarbij op 30 juni vorig jaar Koert Elders uit Gees om het leven kwam, verschijnen vanochtend voor de rechtbank in Assen.

Het gaat om een 27-jarige man uit Amsterdam en twee mannen van 24 en 26 jaar uit België. De rechtbank behandelt de zaak nog niet inhoudelijk; het gaat dan ook om een zogenoemde pro-formazitting. Daarbij wordt bepaald of er nog meer onderzoek moet worden gedaan en of de verdachten langer vast moeten blijven zitten.In totaal worden vier mannen verdacht van betrokkenheid bij de overval, die in de vroege ochtend van 30 juni werd gepleegd. Drie gewapende en geschminkte mannen drongen de woning van ondernemer Elders en zijn partner binnen en eisten het ‘bungelowgeld’, oftewel de huuropbrengst van de bungalows die Elders verhuurde.Terwijl de 69-jarige man ernstig werd mishandeld en werd vastgebonden, moest zijn partner onder dreiging van een vuurwapen geld uit een kluis halen. Koert Elders raakte zo zwaar gewond dat hij nog dezelfde ochtend overleed. De overval maakte diepe indruk in het kleine dorp en omgeving.Het is de eerste keer dat de twee Belgen voor de rechtbank verschijnen. Zij zijn later aangehouden dan de Amsterdammer, die in januari voor het eerst in de rechtszaal in Assen was. Tijdens die zitting bleek dat de politie drie van de vier verdachten heeft kunnen oppakken aan de hand van dna-sporen in het huis van Elders.Of de mannen hun betrokkenheid bij het fatale misdrijf hebben bekend, is onduidelijk. De Amsterdammer had ten tijde van de vorige zitting nog geen verklaring afgelegd.De vierde verdachte is een 21-jarige man uit België. Hij werd opgepakt terwijl hij in een Belgische gevangenis een straf uit zat voor andere delicten. Hij is onlangs naar Nederland gebracht en verschijnt later voor de rechter.