Plantronics in Emmen sluit plotseling de deuren

Plantronics in Emmen (foto: Google Streetview)

EMMEN - De vestiging van het bedrijf Plantronics in Emmen heeft met onmiddellijke ingang de deuren gesloten. De productie wordt overgeplaatst naar China.

Het personeel kreeg gisteren te horen dat ze niet meer hoefden in te loggen op hun computer. Ze kregen een doos om hun persoonlijke spullen in te pakken en het bedrijf sloot per direct de deuren.



Ook moesten ze een contract ondertekenen waarin staat dat het nieuws niet naar buiten gebracht mag worden en dat er niet met de media gepraat mag worden, anders zouden ze geen geld krijgen.



Door de sluiting van Plantronics in Emmen gaan 19 fte verloren.



Plantronics maakt draadloze headsets. Het hoofdkantoor van het bedrijf staat in Californië in de Verenigde Staten.