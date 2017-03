Politie in Drenthe vaker op tijd bij spoedmeldingen

ASSEN - De politie was vorig jaar in Drenthe vaker op tijd bij spoedmeldingen dan het jaar ervoor, maar nog altijd wordt de eigen norm niet gehaald.

Dat blijkt uit de aanrijtijden van de politie , die vandaag bekend zijn gemaakt. In 2015 was de politie in onze provincie bij 72 procent van de spoedmeldingen binnen een kwartier ter plaatse, vorig jaar in 77 procent van de gevallen. Een verbetering, maar nog steeds onder de 90 procent; het percentage dat politie zichzelf als doel heeft gesteld.In alle Drentse gemeenten is de politie vaker op tijd bij spoedmeldingen. De Wolden en Westerveld steken er bovenuit met een stijging van respectievelijk 14,9 en 13,5 procent.De norm werd landelijk ook niet gehaald. Gemiddeld waren agenten in 84 procent van de spoedmeldingen binnen een kwartier ter plaatse. In 2015 lag dat percentage nog op 85 procent.