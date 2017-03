ACV versterkt zich met Be Quick-spelers Djababoe en Woering

VOETBAL - ACV heeft zich voor het volgend seizoen versterkt met twee spelers van derde divisieclub Be Quick 1887 uit Groningen. Aanvaller Romano Djababoe en doelman Bart Woering komen naar de zaterdaghoofdklasser in Assen.

De 25-jarige Woering begon zijn voetballoopbaan bij vv Sleen, de club die hij in de zomer van 2012 verruilde voor FC Emmen. Na twee jaar bij de Drentse profclub vervolgde Woering zijn loopbaan bij SC Erica. Na één seizoen bij de zondageersteklasser maakte hij de overstap naar Be Quick 1887, waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen.Romano Djababoe kent ACV al, maar echt een vaste waarde in de hoofdmacht was hij niet toen hij in 2013 de club uit Assen verruilde voor HZVV. Één seizoen speelde hij in Hoogeveense dienst, waarna hij de overstap maakte naar Achilles 1894. Ook daar bleef de aanvaller maar één jaar. Op dit moment is hij bezig aan zijn tweede jaar bij Be Quick 1887.