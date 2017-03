Geen verblijfsvergunning: Hurry Up is Balas per direct kwijt

Balas is per direct terug naar

HANDBAL - Iets meer dan twee maanden geleden werd hij gepresenteerd als een noodzakelijke versterking voor Hurry Up om dit seizoen mee te strijden om de prijzen, maar cirkelspeler Almir Balas is al weer vertrokken uit Zwartemeer. De reden: hij krijgt geen verblijfsvergunning.

"We namen ook wel een beetje een gok met Balas", licht Robert Peters (secretaris van Hurry Up) toe, "maar zijn zaakwaarnemer gaf aan dat alles wel goed zou komen. Dat bleek dus niet het geval."



Peters vervolgt: "Als speler buiten de EU kom je alleen voor een verblijfsvergunning in aanmerking als je een fulltime-contract hebt en het minimumloon verdient. Dat is bij een club als Hurry Up natuurlijk ook onmogelijk."



Balas is vanochtend naar Sarajevo vertrokken.



"We moeten het doen

Hurry Up probeerde razendsnel te schakelen door een Duitse cirkelspeler te halen. Die speler zou gisteren al meetrainen, maar de komst blijkt onhaalbaar. "We moeten het doen met de huidige groep spelers", aldus trainer/coach Martin Vlijm. "Het is niet anders."

