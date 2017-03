Hof doet uitspraak in zaak Sharleyne

HOOGEVEEN - Het gerechtshof in Leeuwarden doet vanmorgen uitspraak in de zaak over het overleden meisje Sharleyne uit Hoogeveen.

Het hof beslist of de moeder van het 8-jarige meisje alsnog moet worden vervolgd. Dit betekent dat de vrouw vanaf vandaag opnieuw als verdachte kan worden gezien in de zaak.Sharleynes moeder werd kort als verdachte gezien, maar wegens gebrek aan bewijs is ze dat nu niet meer. De vader van Sharleyne is het daarmee oneens en vindt dat de moeder moet worden vervolgd voor de dood van het meisje.Vader Victor Remouchamps vindt dat er te weinig onderzoek is gedaan. Het OM heeft de zaak wat hem betreft te gemakkelijk geseponeerd. "Ik werd door het OM zelf in de rol van rechercheur gedrukt. Ik heb experts benaderd. Ik heb twee jaar alles uitgezocht en dat kan je er eigenlijk niet bij hebben als dit gebeurt", zegt Remouchamps.Sharleyne viel in de nacht van 7 op 8 juni 2015 van een flat. Hoe dat kon gebeuren is nog steeds onduidelijk.