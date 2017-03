Hof: OM moet moeder van Sharleyne strafrechtelijk vervolgen

HOOGEVEEN - Het Openbaar Ministerie moet de moeder van het overleden meisje Sharleyne uit Hoogeveen strafrechtelijk vervolgen.

Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden beslist. Volgens het hof is er 'een redelijk vermoeden' dat de moeder betrokken is geweest bij de dood van Sharleyne."Sharleyne bevond zich de betreffende nacht in de woning van de moeder en stond onder haar zorg en toezicht. Er zijn geen sporen in of rondom de woning aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van andere personen ten tijde van de val. Het stilzwijgen van de moeder draagt bij aan de opvatting dat er geen derde bij betrokken was", laat het gerechtshof weten.Bovendien blijkt uit getuigenverklaringen dat de moeder meteen na Sharleynes val op de galerij stond. Door de uitspraak van het gerechtshof is Sharleynes moeder nu opnieuw verdachte in de zaak. Het OM moet een nieuw onderzoek starten naar de dood van het meisje.Meteen na de dood van Sharleyne (8) werd de moeder als verdachte gezien. Maar vanwege gebrek aan bewijs werd de zaak tegen haar geseponeerd.Vader Victor Remouchamps vond dat het OM te weinig onderzoek heeft gedaan en te snel concludeerde dat de zaak tegen de moeder kon worden geseponeerd. Hij spande daarom een zogeheten artikel 12-procedure aan. Met succes, blijkt nu. Zijn advocaat Liesbeth Poortman laat weten blij te zijn met de uitspraak van het hof.Sharleyne overleed in 2015 na een val van flat De Arend in Hoogeveen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd.Vader Victor Remouchamps deed voorafgaand aan de uitspraak van het hof zijn verhaal bij RTV Drenthe: