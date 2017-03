Waterschap onderzoekt schade door extreem weer

VEENDAM - Waterschap Hunze en Aa's gaat onderzoeken hoe de schade die door extreem weer wordt veroorzaakt, kan worden beperkt.

Er worden pilots gehouden in stedelijk gebied en op het platteland, meldt RTV Noord.Volgens Tjip Douwstra van het waterschap wordt in stedelijk gebied een zogenoemde stresstest gehouden. Gekeken wordt naar de effecten van langdurige droogte en overvloedige regenval in stedelijk gebied.De resultaten van het onderzoek kunnen gevolgen hebben op het gebied van ruimtelijke ordening. "Bijvoorbeeld een besluit om geen huizen meer te bouwen in laagliggende gebieden", aldus Douwstra.Op het platteland gaat het waterschap samenwerken met LTO. Mogelijk wordt via computersimulaties onderzocht wat perioden van droogte en wateroverlast voor de landbouw betekenen, en welke maatregelen genomen moeten worden. "Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat bepaalde gewassen in sommige gebieden niet langer verbouwd worden", vertelt Douwstra.Het onderzoek is volgens het waterschap nodig omdat de extreme buien die eerder door het KNMI pas waren voorzien rond 2050 nu al vaker voorkomen en voor veel schade zorgen.