Militairen krijgen plaatsnaambord Assen mee op missie

Burgemeester Out overhandigt het bord (foto: Sectie Communicaite Luchtmobiel) Militairen die worden uitgezonden (foto: Sectie Communicatie Luchtmobiel)

ASSEN - Burgemeester Marco Out van Assen heeft borden met de plaatsnaam Assen uitgereikt aan militairen die binnenkort op missie gaan.

Het overhandigen van de plaatsnaamborden gebeurde gisteren op de kazerne in Assen.



In april vertrekken 50 militairen van de kazerne in Assen naar Mali. Een maand later gaan 120 militairen op missie naar Irak.



De traditie van het meenemen van het plaatsnaambord Assen op een buitenlandse missie bestaat ruim 15 jaar.