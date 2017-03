Stelling: Mijn tuin mag wel wat kosten

ASSEN - Het mooie weer zit er aan te komen. Tijd dus om de tuin in te gaan. En wat blijkt? We geven steeds meer geld uit aan onze tuin.

Volgens brancheorganisatie Tuinbranche Nederland is er vorig jaar voor ruim 3,8 miljard euro aan tuinartikelen aangeschaft. Dat is 6 procent meer dan in 2015."We naderen weer de omzetniveaus van ruim 4 miljard euro van voor de crisis. Alle seinen staan op groen voor een mooi seizoen", stelt Brenda Horstra van Tuinbranche Nederland.Onder meer tuinhuisjes en kassen vonden gretiger aftrek. Daarin ging 259 miljoen euro om, oftewel 12 procent meer dan een jaar eerder. De branche verstaat onder tuinartikelen ook bijvoorbeeld de goudvissen en hondenmanden die in tuincentra aan de man worden gebracht. Met artikelen voor huisdieren werd 9 procent groei behaald