Minder misdrijven in Drenthe

ASSEN - Het aantal misdrijven in onze provincie is afgelopen jaar opnieuw gedaald.

In totaal zijn er 18.625 misdrijven gemeld vorig jaar. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 20.000.In de gemeente Emmen waren de meeste incidenten met 4.770 gemelde misdaden. Op plek twee staat Assen met 3.750 en Hoogeveen staat op de derde plaats met 2.530. De minste misdrijven waren in Westerveld (470).Van de 18.625 misdaden in onze provincie werd er voor ruim 4.000 incidenten een verdachte gevonden.Kunt u de kaart niet goed zien? Klik dan hier