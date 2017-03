Minder huurders met huurachterstand bij Woonconcept

Woonconcept in Meppel (foto: archief RTV Drenthe)

MEPPEL - Het aantal huurders met een huurachterstand bij woningcorporatie Woonconcept is in 2016 met 30 procent gedaald.

Volgens Woonconcept is de verlaging te danken aan een sociale en preventieve manier van werken.



Huurders met een achterstand worden al in een vroeg stadium schriftelijk en telefonisch benaderd. Daarna volgt een huisbezoek. Als tijdens zo'n bezoek blijkt dat er extra hulp nodig is, wordt de huurder verwezen naar welzijnsorganisaties of een budgetcoach.



De aanpak heeft ook geleid tot een vermindering van het aantal ontruimingen.



Woonconcept verhuurt woningen in Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland.