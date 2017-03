Hoogeveners opgepakt voor bezit vuurwapen

In de tas van een van de verdachten vond de politie een pistool (foto: pixabay.com)

HOOGEVEEN - Twee Hoogeveners zijn aangehouden voor verboden wapenbezit.

De politie plukte de twee gisteren van de weg tijdens een verkeerscontrole op de Sportveldenweg in Hoogeveen. Het gaat om een 18-jarige automobilist en zijn 21-jarige bijrijder.



De bijrijder is de eigenaar van de auto waarin het tweetal zat. Toen agenten hem naar het kentekenbewijs vroegen, bleek hij dat niet bij zich te hebben. Ook zei hij geen legitimatie op zak te hebben.



De politie controleerde daarop zijn tas en vond daarin een vuurwapen. Toen agenten de man daarna gingen fouilleren, vonden ze twee opvouwbare messen in creditcardformaat. De wapens zijn in beslag genomen.