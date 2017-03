Beschuit met muisjes in Beilen: Facebook-wallaby heeft gewenste jonkie

BEILEN - Feest bij Dierenweide Stroomdal in Beilen. Want wallaby Ascha heeft een jonkie gekregen.

De dierenweide heeft naast de geiten, ganzen, ezels, konijnen en andere dieren ook twee wallaby's: Ascha en Sydney. Een wallaby is een kleine kangoeroe.Sydney was een tijd alleen, nadat de vorige wallaby Melbourne dood werd gevonden. Hij was waarschijnlijk opgejaagd door een emoe. Astrid Ottes uit Beilen startte een actie via Facebook om geld in te zamelen voor een nieuwe wallaby."Daar bleek 175 euro voor nodig. Maar het ging zo goed dat we een vrouwtje konden kopen, die zijn duurder", lacht Ottes. Met de actie werd 800 euro opgehaald en de wallaby werd naar haar vernoemd. "Ik voel me een soort peetmoeder en voel me vereerd."Er waren al vermoedens dat Ascha drachtig was, maar de stichting Dierenweide Stroomdal wist het niet zeker. Tot gisteren, toen Ottes de kleine wallaby met het hoofd uit de buidel zag. "Ik heb wel een uur zitten wachten tot ik een foto kon maken. Hij komt af en toe met het hoofd uit de buidel piepen. Ik ben heel blij."Daarom weet de stichting ook nog niet of het een mannetje of vrouwtje is en hoe oud het diertje is, aangezien een wallaby zes tot tien maanden in de buidel kan blijven."We gaan er eerst van genieten", vertelt verzorger André Maaijen. "Dan kijken we wat we met het beestje gaan doen. Als het een vrouwtje is, kan er inteelt komen en dat moet niet. Maar daar gaan we nog over praten."Zaterdag wordt er beschuit met muisjes gegeten. "Blauw en roze door elkaar", lacht Ottes.