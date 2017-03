OM: Verdachte overval Gees moet naar Pieter Baan Centrum

ASSEN/GEES - De 27-jarige man uit Amsterdam, die wordt verdacht van de woningoverval in Gees waarbij in juni vorig jaar Koert Elders om het leven kwam, moet naar het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat vindt het Openbaar Ministerie.

Het OM wil dat de man daar wordt onderzocht en geobserveerd, omdat hij weigert vrijwillig mee te werken aan psychiatrisch onderzoek. De man is al vaker veroordeeld voor overvallen. De laatste keer kreeg hij vijf jaar en acht maanden cel voor een overval in Rotterdam in 2010.“Met het klimmen der jaren neemt de ernst van de delicten die hij pleegt toe en hij neemt geen enkele verantwoordelijkheid”, aldus de officier van justitie tijdens een pro-formazitting donderdag in de Asser rechtbank. Uit onderzoek na eerdere misdrijven bleek wel dat de man psychische problemen heeft. De aanklaagster wil dat wordt onderzocht of de man in aanmerking komt voor tbs met dwangverpleging.Zijn advocaat wil niet dat hij naar het PBC gaat. De Amsterdammer is daar al voor een eerdere zaak onderzocht en dat leverde niks op, omdat de man ook toen niet meewerkte. “Dat was in 2008. Nu zijn we tien jaar verder en levert het misschien wel iets op”, aldus de aanklaagster.De man wordt ook verdacht van een misdrijf in Arnhem. Om wat voor zaak dat gaat, is niet duidelijk. De Amsterdammer was niet bij de zitting. Twee mannen van 24 en 26 jaar uit België waren er wel.De 24-jarige Belg zegt dat hij niks met de zaak te maken heeft. Van hem zijn volgens zijn advocaat geen dna-sporen gevonden in de woning van Elders. Van de andere drie verdachten, onder wie ook nog een 21-jarige Belg, is dat wel het geval. Aan de hand daarvan konden ze afgelopen najaar worden aangehouden.De 21-jarige Belg is begin deze maand vanuit België naar Nederland gebracht. Hij wordt nog verhoord en was niet bij de rechtszaak.Bij de overval op 30 juni drongen drie gewapende mannen het huis van bungalowverhuurder Elders en zijn vriendin binnen. Twee mannen mishandelden de 69-jarige man ernstig en bonden hem vast, terwijl een derde zijn vriendin dwong geld uit een kluis te halen. Ze gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. Elders overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.De Amsterdammer en de 26-jarige man uit België hebben tot nu toe niks verklaard over betrokkenheid bij de zaak. De advocaat van de man uit Amsterdam wil dat zijn cliënt wordt vrijgelaten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak, omdat nog niet duidelijk is hoe lang die nog op zich laat wachten. De advocate van de 24-jarige man vroeg de rechtbank ook haar cliënt vrij te laten, omdat hij de overval volgens haar niet heeft gepleegd. Ook willen beide advocaten van de Belgen nog een getuige horen.De rechtbank doet daar vanmiddag om 15.00 uur uitspraak over. Ze beslist dan ook of de Amsterdammer naar het Pieter Baan Centrum moet.