Weer gesteggel om geluidsoverlast Sportlandgoed Zwartemeer

ZWARTEMEER - Sportlandgoed Zwartemeer in Emmen wil voorkomen dat het om het hele landgoed een geluidswal van minstens drie meter hoog moet aanleggen.

Dat bleek vandaag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State.In het bestemmingsplan van de gemeente staat dat om het hele terrein een geluidswal moet komen. Maar het ophogen van de bestaande geluidswal kost ruim een ton. Weggegooid geld, volgens de eigenaar van Sportlandgoed Zwartemeer.Aan de andere kant wil de buurman van het sportcomplex juist dat er nog meer en strengere maatregelen worden genomen. Hij zegt veel last te hebben van het verkeer van en naar het landgoed. Volgens de buurman moet het complex minder overlastgevende activiteiten organiseren.De Raad van State gaat kijken wat er nu moet gebeuren en komt binnen twaalf weken met een uitspraak. Het is niet voor het eerst dat de raad zich buigt over vermeende overlast bij het sportlandgoed. Vorig jaar oordeelde de Raad van State dat de gemeente meer onderzoek moet doen naar overlast van buggy's op het sportcomplex.