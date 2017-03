Dertig jaar geleden ijzelregen: 'Je hoorde ze zwiepen, dan is het buigen of barsten'

HOOGEVEEN - Het is deze maand dertig jaar geleden dat het Noorden van Nederland te lijden had van een muisstil, maar zeer vernietigend natuurverschijnsel: extreme ijzelregen.

Complete bossen knapten om, maar ook het elektriciteitsnetwerk in Drenthe kreeg het zwaar te verduren.Op 2 maart 1987 werd Harry van der Goot, toen technische medewerker bij de Elektriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe (EGD), om zes uur 's ochtends gewekt door een telefoontje. Hij moest direct naar Groningen, waar een crisisteam bijeen was. Toen Van der Goot bij zijn garage kwam, kreeg hij al zo'n vermoeden van de ernst van de situatie; de deur van de garage was nauwelijks open te krijgen, zoveel ijs zat erop.De samengestelde reparatieploeg werd geconfronteerd met een ongekende chaos in het hoogspanningsnet. "Door de ijzel waren de draden enorm veel zwaarder dan normaal. De wind zorgde ervoor dat ze gingen golven. Galopperen noemen we dat. Je hoorde ze zwiepen. En dan is het buigen of barsten", aldus de 65-jarige Van der Goot.Tientallen elektriciteitsmasten waren door het gewicht van de ijzel verbogen of zelfs afgeknapt. De reparatieploeg van twintig man sterk kreeg van de EGD de vrije hand. De mannen besloten tot een radicale ingreep: van de reserve-hoogspanningsleiding Gasselte-Drijber werden de intacte masten weggehaald en opgebouwd op de plekken waar de masten waren bezweken. Door deze maatregel werd de elektriciteitsvoorziening in Drenthe op veel plaatsen dezelfde dag nog hersteld.Meer hierover in het RTV Drenthe-radioprogramma met historische inslag, Drenthe Toen, op zondag 26 maart tussen 14.00 en 15.00 uur.