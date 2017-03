Gemeente Emmen wil opheldering over plotselinge vertrek Plantronics

EMMEN - De plotselinge sluiting van de vestiging van Plantronics in Emmen blijft met een waas omhuld. De gemeente Emmen wil opheldering.

De gemeente Emmen is benieuwd naar de reden van sluiting. Plantronics verwelkomde maandag haar werknemers met de mededeling dat ze niet meer hoefden in te loggen. Ze kregen een doos mee om hun persoonlijk spullen in te doen en een contract om te ondertekenen.Daarin staat onder andere dat ze niet met de media mogen praten. Gebeurt dit wel, dan vervalt het contract en heeft de werknemer ook geen recht op een ontslagvergoeding.De productie wordt verplaatst naar China. Plantronics maakt onder andere headsets met hulp van bluetooth-techniek. Die techniek werd ooit ontwikkeld bij Ericsson in Emmen. Na het vertrek van Ericsson, werd het bedrijf voortgezet door oud-personeelsleden onder de naam Tonalite. In 2012 is het verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Plantronics.Het lukt de gemeente niet om contact te krijgen met Plantronics. Ook wij hebben pogingen gedaan, maar tot op heden is er niemand bereikbaar voor commentaar.Vakbond FNV Bondgenoten laat in een reactie weten verrast te zijn door de gang van zaken bij Plantronics. Maar omdat de bond geen leden heeft bij het bedrijf, kan er niets worden gedaan.Volgens de bond is deze gang van zaken verwerpelijk, maar kan het wel. Het heeft te maken met de wet Werk en Zekerheid. Daarin staat dat als een werknemer met zijn werkgever een overeenkomst sluit, tussenkomst van het UWV niet nodig is.Volgens FNV Bondgenoten een manier om onder de veel hogere transitievergoeding uit te komen. Dat is ook de reden dat op deze manier wordt gewerkt. Vaak ook met dwang. Een werknemer heeft overigens twee weken de tijd om het contract op te zeggen. Dan moet Plantronics alsnog naar het UWV om ontslag aan te vragen. "Wij adviseren werknemers ook om juridisch advies te vragen", zo zegt de bond.Bij Plantronics in Emmen werken 31 mensen. Het bedrijf ontwikkelt nieuwe producten.