Renovatie sportpark Noord-West loopt vertraging op

BEILEN - De schop gaat volgende maand niet de grond in op sportpark Noord-West in Beilen.

De renovatie van het sportpark loopt vertraging op. De leden van de voetbalclubs vv Beilen en cvv FitBoys hebben aangegeven dat ze willen dat de stichting weer onder het beheer van de gemeente komt te vallen, wat volgens het sportpark op termijn goedkoper is.Het sportpark is nu 23 jaar zelfstandig en beheert de velden en de accommodaties dus zelf.Het park, waar de voetbalclubs hun trainingen en wedstrijden afwerken, kampt al jaren met wateroverlast. Door een slecht functionerend drainagesysteem en vanwege de leembodem loopt water moeilijk weg en zijn velden slecht bespeelbaar. Veel trainingen en wedstrijden werden afgelast.De gemeente stelde eind vorig jaar een krediet van 1,4 miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van het sportpark. Daarna was de stichting aan zet om een keuze te maken tussen de renovatie van acht natuurgrasvelden of renovatie van een bepaald aantal velden en de komst van kunstgras. Uit een ledenvergadering aan het begin van deze maand bleek ook dat de leden van de verenigingen de voorkeur geven aan de komst van kunstgras.De renovatie zou in april beginnen, maar loopt nu vertraging op doordat de stichting weer onder het beheer van de gemeente wil vallen. "De gemeente heeft op basis van het zelfbeheer van de stichting een keuze gemaakt", legt wethouder Gerard Lohuis uit. Het opzeggen van het zelfbeheer zorgt ervoor dat de gemeente de opdrachtverlening voor het kunstgras moet doen. "En dat heeft gevolgen voor de verrekening van de btw."Hoeveel vertraging de renovatie nu oplevert is niet bekend. Wel zegt de wethouder dat er dit seizoen niet op gerenoveerd gras gespeeld kan worden. "Dat nieuwe gras moet dan eerst nog groeien." Ook over het kunstgras zijn beide partijen er nog niet over uit. De stichting wil geen granulaatkorrels vanwege de ophef daarover, maar kurk. "We moeten zien wat wel kan. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en het Ministerie."