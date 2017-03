PvdA Drenthe bezorgd om medicijnen in oppervlaktewater

ASSEN - De Statenfractie van de PvdA heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de toename van medicijnafval in het oppervlaktewater.

Jaarlijks komt 140.000 kilo medicijnafval terecht in rivieren, kanalen, beken en sloten. Met de toenemende vergrijzing en stijgende zorgvraag zal die hoeveelheid de komende jaren alleen maar groeien. Ook via de (intensieve) veehouderij komen medicijnresten in het oppervlaktewater terecht.Het Waterschap Vechtstromen onderzoekt momenteel, met Duitse partners, of de Nederlandse rioolwaterzuiveringinstallaties hierop moeten worden aangepast. In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is men hier al mee begonnen: actieve filterkoolinstallaties halen de medicijnen voor het grootste deel uit het water.Nu de Drentse bevolking de komende jaren ouder wordt en het medicijngebruik groeit is dit een zorgelijke ontwikkeling, denkt de PvdA. De PvdA Statenfractie wil van GS weten of de zorg over de toenemende hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater wordt gedeeld.In november 2016 stelde de PvdA Statenfractie al vragen aan GS over wat er in Drenthe aan de kwaliteit van het oppervlaktewater gaat gebeuren in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Drenthe krijgt hiervoor 8 miljoen euro van het Rijk.