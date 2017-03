Vrijwilligers in de rol van chauffeurs in nieuw vervoersproject Midden-Drenthe

De gemeente Midden-Drenthe zoekt vrijwilligers voor de vervoersdienst AutoMaatje (foto: Pixabay.com)

BEILEN - Vrijwillige chauffeurs uit de hele gemeente die mensen gaan vervoeren voor dertig cent per kilometer.

Dat is het idee achter de vervoersdienst genaamd ANWB AutoMaatje, waar de gemeente Midden-Drenthe binnenkort mee begint. Voor het eerste jaar stelt het college 27.000 euro beschikbaar.



Vervallende busverbinding

"We zien dat het openbaar vervoer afneemt en dat er juist mensen zijn met een mobiliteitsbehoefte", vertelt wethouder Gerard Lohuis. Het project begint in De Broekstreek en Witteveen. "Daar vervalt een busverbinding."



Er wordt binnenkort gestart met het werven en instrueren van vrijwilligers, die met hun auto de mensen die daar behoefte aan hebben, gaan vervoeren. Zo wordt de auto van de vrijwillige chauffeur gecheckt op de verzekering en of deze APK-gekeurd is. Stichting Welzijnswerk gaat de vrijwilligers coördineren.



'Hè, verdikkie, moet ik weer de buurman vragen'

"Oudere mensen komen zo uit hun isolement en er ontstaan sociale contacten", denkt Lohuis. "Vaak voelen mensen zich nog bezwaard en denken: hè, verdikkie, moet ik weer de buurman vragen om mij te rijden. Hiermee is dat minder, omdat ze wel een klein bedrag betalen."



Midden-Drenthe is de eerste Drentse gemeente die aanhaakt bij het ANWB-project. Zo loopt het al in Barneveld en Woerden en zijn er andere locaties die binnenkort van start gaan. Voor 10.000 tot 15.000 inwoners zijn er ongeveer 35 vrijwilligers nodig en 200 mensen die behoefte aan vervoer nodig hebben. Het project moet in Midden-Drenthe over zes weken van start gaan. Na De Broekstreek en Witteveen volgen ook andere dorpen. "Ik denk dat dit voorziet in een behoefte op het platteland."

