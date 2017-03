Kunstwerken teruggehangen in Roldertunnel

Kunstenares Pauline Kingma fotografeert hoe haar panelen worden opgehangen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Een van de panelen wordt aan de tunnelwand vastgemaakt (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Drie van de zes panelen hangen na vanmiddag weer in de Roldertunnel (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - De Roldertunnel in Assen ziet er sinds vanmiddag weer een stuk gezelliger uit.

Drie panelen van kunstenares Pauline Kingma zijn aan de tunnelwand teruggehangen. Het gaat om glazen schilderingen die sinds 2005 langs de fietspaden in de tunnel hingen. "Ik ben blij dat ze er weer hangen", aldus Kingma.



Het kunstwerk dat in totaal uit zes panelen bestaat werd tijdelijk weggehaald, omdat de Roldertunnel een grote opknapbeurt kreeg. De andere helft wordt komende dinsdag weer opgehangen. "Ik heb ook de panelen helemaal opgeknapt. Een was er heel slecht aan toe. Ik hoop dat ze nu weer jaren meegaan", aldus de uit Emmen afkomstige kunstenares.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden