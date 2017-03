Vader Sharleyne: Ik moet weten waarom ze is gestorven

HOOGEVEEN - De vader van het overleden meisje Sharleyne is 'erg blij' met het nieuws dat het Openbaar Ministerie (OM) de moeder moet vervolgen. Dat zei hij nadat de uitspraak van het gerechtshof bekend werd.

"Het nieuws moet bezinken, maar het is beter nieuws dan we gehoopt hadden. We zijn er heel erg blij mee", zegt Victor Remouchamps.De vader van Sharleyne is niet gebrand op een veroordeling, zo laat hij weten. "De waarheid is het belangrijkste. Wat is er met mijn dochter gebeurd en waarom? Een veroordeling is niet mijn streven. Ik wil vooral het waarom weten en wat er precies is gebeurd. Een veroordeling volgt daar dan wel vanzelf uit.""Voor mijn dochter is deze uitspraak van het Hof een overwinning. Zelfmoord en een ongeluk zijn nu officieel weggestreept. Het was vanaf het begin al duidelijk dat het om een misdrijf ging, maar dat moest de rechterlijke macht dan wel uitspreken. Dat hebben ze nu gedaan", zegt Remouchamps.Hij hoopt dat er nu opnieuw onderzoek gedaan gaat worden naar de zaak. "Ze moeten alles onderzoeken, van begin tot eind. Niet alleen wat er op die bewuste dag is gebeurd, maar het totale plaatje. De voorgeschiedenis met jeugdzorg erbij betrekken. Er is bijvoorbeeld eerder geen buurtonderzoek geweest. Er zijn mensen, die hebben gemeld dat ze iets hebben gezien, maar die zijn door de politie niet gehoord. Het onderzoek moet nu vanaf nul beginnen en heel secuur worden uitgevoerd."Sharleyne overleed in 2015 na een val van flat De Arend in Hoogeveen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het gezin was bekend bij meerdere instanties en er waren meldingen bij hulpverleners en politie dat het 8-jarige meisje werd verwaarloosd.