Geluidsscherm verbindt geluidswallen in Spier

SPIER - Binnenkort wordt er ter hoogte van de Oude Postweg in Spier een geluidsscherm langs de A28 geplaatst.

Het plaatsen van het geluidsscherm is het laatste onderdeel van het project uit de dorpsvisie Spier. Dit scherm verbindt de geluidswallen met elkaar die in 2016 in twee delen zijn aangelegd. Wanneer het scherm wordt geplaatst is nog niet bekend.Eind 2015 viel de definitieve beslissing voor de komst van een geluidswal bij Spier, waar Dorpsbelangen Spier al jaren om vroeg. Voorzitter Willem Tanis liet destijds weten dat er al sinds 2008 initiatieven waren voor een geluidswal. De aanleg heeft ruim 800.000 euro gekost en de wal is vijfhonderd meter lang en vijf meter hoog.