Amsterdamse verdachte overval Gees moet naar PBC

ASSEN/GEES - De 27-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van de overval in Gees, waarbij Koert Elders om het leven kwam, moet geestelijk worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat bepaalde de rechtbank in Assen vanmiddag.

Het Openbaar Ministerie wil dat de man daar wordt onderzocht, omdat hij vaker is veroordeeld voor overvallen en de misdrijven door de jaren heen steeds ernstiger zijn geworden. Ook is uit eerder onderzoek gebleken dat de man psychische problemen heeft.Omdat hij heeft laten weten dat hij niet vrijwillig wil meewerken aan een nieuw psychiatrisch onderzoek, moet hij van de rechtbank zeven weken worden opgenomen in het PBC in Utrecht. Het OM vroeg de rechtbank vanochtend tijdens een pro-formazitting de man naar het PBC te sturen om te onderzoeken of tbs met dwangverpleging kan worden opgelegd.De Amsterdammer was niet bij de zitting. Twee medeverdachten van 24 en 26 jaar uit België waren er wel. Hun advocaten willen nog graag een vrouw met wie de jongste verdachte meerdere keren heeft gebeld vanuit de gevangenis als getuige horen. De rechtbank vindt dit goed.De rechtbank besliste ook dat de drie verdachten in voorarrest blijven tot 9 mei. Dan vindt een nieuwe pro-formazitting plaats. Volgens de officier van justitie is het de bedoeling dat ook de vierde verdachte, een 21-jarige Belg, daarbij is. Hij is begin maart vanuit een Belgische gevangenis overgeplaatst naar Nederland. Na de overval in Gees is hij in België veroordeeld voor een ander misdrijf.Bij de gewelddadige overval op 30 juni in Gees maakten de daders een onbekend geldbedrag buit. De 69-jarige Elders overleed kort na de overval aan zijn verwondingen. Bij de zitting in Assen waren vanochtend veel nabestaanden aanwezig.De rechtbank wil de zaak de eerste helft van oktober inhoudelijk behandelen.