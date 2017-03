'OM Noord-Nederland moet zaak Sharleyne aan andere afdeling overlaten'

HOOGEVEEN - De vervolging van de moeder van het overleden meisje Sharleyne moet gedaan worden door een andere afdeling van het Openbaar Ministerie (OM). Dat vindt Liesbeth Poortman, advocaat van de vader van Sharleyne.

"OM Noord-Nederland moet in ieder geval niet dit vervolgonderzoek gaan doen. Het vertrouwen in deze afdeling is helemaal weg, nadat ze eerder de zaak tegen Sharleyne's moeder hebben geseponeerd." Ook wil ze dat er nader onderzoek gedaan wordt in de zaak, onder meer naar de puntbloedingen in het oog van het meisje. Deze zouden er op kunnen duiden dat ze gewurgd is.Poortman laat weten dat ze blij verrast was door de uitspraak van het Hof. "90 procent van de artikel 12 verzoeken wordt verworpen. In dat opzicht is dit een uitspraak die we niet hadden verwacht." Verder zegt de advocate dat ze verwacht dat de moeder zich blijft beroepen op het zwijgrecht, net zoals ze eerder deed tijdens het onderzoek naar de dood van het achtjarige meisje.Sharleyne overleed in 2015 na een val van flat De Arend in Hoogeveen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het gezin was bekend bij meerdere instanties en er waren meldingen bij hulpverleners en politie dat het 8-jarige meisje werd verwaarloosd.