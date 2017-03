Bert Otten (CDA) voorgedragen als nieuwe wethouder Hoogeveen

HOOGEVEEN - De CDA-fractie in Hoogeveen draagt Bert Otten voor als wethouder. Hij moet de opvolger worden van Anno Wietze Hiemstra die op 1 april vertrekt.

Hiemstra wordt waarnemend burgemeester van Appingedam . "De fractie besloot iemand te zoeken die de volledige portefeuille van Hiemstra over zou kunnen nemen en die goed ingewijd is in de Hoogeveense politiek. Otten voldoet ruimschoots aan die criteria", laat het CDA in een persbericht weten."Otten zit inmiddels vijftien jaar in de raad en is sinds drie jaar fractievoorzitter van het CDA. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werd hij met maar liefst 289 voorkeursstemmen herkozen. Otten heeft een nuchtere en praktische stijl van politiek bedrijven en heeft een breed netwerk met goede contacten", aldus de partij."Hij is belijdend lid van de christelijke gereformeerde kerk in Hoogeveen en betrokken bij de voetbal in Pesse. Als praktiserend melkveehouder is hij bovendien jarenlang actief geweest binnen landbouworganisaties. Maar zijn allermooiste werk vindt Otten de organisatie van het GigaGfestival in Pesse, een jaarlijks muziekfeest voor mensen met een beperking."De voordracht van Otten wordt ondersteund door de coalitie. Tijdens een extra raadsvergadering op maandag 3 april wordt de instemming van de raad gevraagd.