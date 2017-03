Tennisclub in Beilen legt eerste padelbaan in Drenthe aan: 'Snel en flitsend'

De eerste padelbaan in Drenthe komt in Beilen (foto: archief RTV Drenthe)

BEILEN - Padel, een nog vrij onbekende sport. Het is een combinatie tussen tennis en squashen en wordt in de buitenlucht gespeeld op een baan van 10 bij 20 meter waarbij de wanden gebruikt mogen worden.

In Noord-Nederland ligt al zo'n baan in Joure, maar vanaf halverwege april kan er ook op de padelbaan in Beilen gespeeld worden. Hiermee is Tennisclub Smalhorst de eerste club in Drenthe met zo'n baan, die in totaal 45.600 euro kost.



"Het grondwerk is allemaal al gedaan", vertelt voorzitter Jan Kuiper. "De padelbaan wordt op maandag 10 april geplaatst."



Gemeente betaalt kwart, tennisclub de rest

De gemeente Midden-Drenthe betaalt een kwart van de baan, ruim 11.000 euro, en de tennisclub de rest van het bedrag. TC Smalhorst is een zelfbeherende vereniging en heeft vorig jaar alle zes de tennisbanen nog onder handen genomen.



Sportaanbod uitbreiden

De club wil met de padelbaan het sportaanbod uitbreiden. "Padel is snel en flitsend en dus aantrekkelijker voor de jongeren." Padel is al populair in Spanje, Frankrijk, België en Duitsland en waait over naar Nederland. De baan wordt op vrijdagavond 14 april feestelijk geopend.

