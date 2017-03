Wapens aangetroffen bij verkeerscontrole in Hoogeveen

De politie zal het wapen forensisch onderzoeken (foto: Politie.nl)

HOOGEVEEN - Bij een verkeerscontrole in Hoogeveen heeft de politie twee mannen gearresteerd omdat ze wapens bij zich hadden.

De politie controleerde gisteren aan de Sportveldenweg een auto met daarin een 18-jarige man uit Hoogeveen als bestuurder. Zijn rijbewijs werd gecontroleerd en dat was in orde.



Vuurwapen en messen

De 21-jarige bijrijder uit Hoogeveen bleek de eigenaar van de auto te zijn. Hij bemoeide zich met de controle en gaf aan dat hij het kentekenbewijs van de auto niet bij zich had. Toen agenten hem naar een legitimatiebewijs vroegen, kon hij dat niet tonen. Dat was aanleiding om in de tas van de man te kijken.



In de tas werd geen legitimatiebewijs, maar wel een vuurwapen gevonden. Toen is ook de bestuurder van de auto gefouilleerd. Hij bleek twee opvouwbare messen in creditcardformaat bij zich te hebben. Beide mannen zijn aangehouden. Het vuurwapen en de messen zijn in beslag genomen.



Mobiel banditisme

De verkeerscontrole was gericht op het opsporen van rondtrekkende criminelen. Deze criminelen maken zich schuldig aan misdrijven zoals auto- en woninginbraken, winkeldiefstal, insluipingen, oplichting aan de deur, skimming en zakkenrollerij.



De bandieten strijken ergens neer en reizen na een korte periode weer verder, of ze plegen misdrijven in de buurt van snelwegen, zodat ze snel kunnen vluchten. Dit wordt ook wel mobiel banditisme genoemd.