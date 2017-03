Advocaat moeder Sharleyne: Jammer dat het hof deze beslissing heeft genomen

ASSEN - Paul van Jaarsveld, de advocaat van de moeder van het overleden meisje Sharleyne (8), is teleurgesteld over de uitspraak van het hof.

Het Openbaar Ministerie (OM) moet de moeder uit Hoogeveen strafrechtelijk vervolgen, besliste het gerechtshof in Leeuwarden vandaag."Ik vind het natuurlijk jammer dat het hof de beslissing heeft genomen zoals het hof die heeft genomen. Ik had liever gezien dat de zaak nu voor mevrouw zou zijn afgedaan", vertelt Van Jaarsveld.De advocaat heeft vandaag contact gehad met de moeder van Sharleyne. "Ik heb mijn cliënt ingelicht. Hoe mijn cliënt reageert, daar praat ik niet over in de media. Ik kan wel zeggen dat ik mijn cliënt gun dat ze eindelijk deze periode kan afsluiten en dat ze kan verwerken wat haar is overkomen.""Het is nog steeds een moeder die een kind heeft verloren en het lijkt erop alsof in de media dat steeds wordt veronachtzaamd en ook de beslissing die het hof heeft genomen, maakt niet anders dat mevrouw nog steeds voor onschuldig moet worden gehouden. En dan hebben we het dus over een moeder die een kind heeft verloren en die maar geen gelegenheid krijgt dat leed te verwerken."Van Jaarsveld zag deze uitspraak niet direct aankomen. "Als ik kijk naar het dossier dan zit ik vanaf het begin op de lijn dat ik het volkomen logisch vind dat het OM die zaak in september 2015 heeft geseponeerd. En dat is ook de lijn die het OM zelf steeds heeft aangehouden. In die zin had ik het gevoel dat we een goede kans hadden dat het vandaag ook definitief afgelopen zou zijn."De moeder heeft zich eerder beroepen op haar recht om te zwijgen. Van Jaarsveld wil niet zeggen of ze dat blijft doen. "Over de proceshouding en de strategie en dergelijke, daar ga ik nu nog geen uitspraken over doen. Het is daar ook te vroeg voor. We moeten eerst maar eens afwachten op welke manier het OM de zaak gaat aanvangen.""Ik denk dat we eerst maar eens moeten kijken hoe de tenlastelegging eruit ziet en of er nog nader onderzoek nodig is. Mogelijk dat er ook nog wel contact zal zijn met het OM. En op een geven moment maak je dan een afweging over hoe we ons in het vervolg zullen opstellen", besluit Van Jaarsveld.