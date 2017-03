Oranje onder 19 moeizaam voorbij Finland

Oranje-Finland in Assen (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Makkelijk ging het niet, maar uiteindelijk won Oranje onder 19 de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland met 1-0. Drie minuten voor tijd was het Justin Kluivert die zijn voorzet door een Finse verdediger binnengelopen zag worden.

Zo'n 2.000, veelal jeugdige toeschouwers waren op het EK kwalificatieduel afgekomen. Wie dacht dat Onder 19 makkelijk van Finland zou winnen, kwam bedrogen uit. Nederland had het lastig en kwam een paar keer goed weg.



Kluivert

Drie minuten voor tijd werd een voorzet van Justin Kluivert, zoon van Patrick, door de Finse verdediger Juhani Pikkarainen in eigen doel gewerkt. En dus was na afloop de opluchting in Assen groot.



Geluk

Kluivert, die de meeste aanmoedigen kreeg, was opgelucht. "Geluk heb je nodig in het leven en vandaag hadden we geluk", aldus de Ajaxied die van de aanmoedigen had genoten. "Mooi dat alle kinderen je naam schreeuwen. Ik kan niet klagen."



Zaterdag speel Onder 19 in Harkema tegen Oekraïne, dinsdag wacht in Assen Griekenland. De winnaar van de poule plaatst zich voor het EK in Georgië.

Door: René Posthuma Correctie melden