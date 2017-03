FNV: Plantronics handelt in strijd met goed werkgeverschap

EMMEN - De ontslagen bij Plantronics in Emmen zijn in strijd met goed werkgeverschap, zo stelt vakbond FNV Bondgenoten.

Plantronics verwelkomde maandag haar werknemers met de mededeling dat ze niet meer hoefden in te loggen. Ze kregen een doos mee om hun persoonlijk spullen in te doen en een contract om te ondertekenen."Het is strikt genomen niet verboden om het zo te doen. Maar we hebben natuurlijk wel goed werkgeverschap en daarmee is het volledig in strijd", zegt Johan Weijenberg van FNV.Hoewel er in de ledenadministratie geen leden bekend zijn bij het FNV, zegt Weijenberg dat ze er wel zijn. "Ik ben druk onze leden aan het traceren, zodat we zo snel mogelijk een bijeenkomst voor ze kunnen organiseren."De productie wordt verplaatst naar China. Plantronics maakt onder andere headsets met hulp van bluetooth-techniek. Die techniek werd ooit ontwikkeld bij Ericsson in Emmen. Na het vertrek van Ericsson, werd het bedrijf voortgezet door oud-personeelsleden onder de naam Tonalite. In 2012 is het verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Plantronics.Plantronics was niet bereikbaar voor commentaar.