OM: Slachtoffer drugsruzie niet strafbaar voor neersteken aanvaller

ASSEN/EMMEN - Het Openbaar Ministerie wil dat een man uit Ter Apel die tijdens een vechtpartij in Emmen een andere man neerstak, wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.

De 23-jarige man stak een 28-jarige Emmenaar die hem aanviel in paniek neer, omdat hij geen uitweg meer zag. Het OM gaat daarom uit van zelfverdediging en vindt de Ter Apeler niet strafbaar.Tegen de 28-jarige aanvaller uit Emmen, die in de borst werd gestoken en zwaargewond raakte, eiste de officier van justitie vier maanden voorwaardelijke celstraf. Een 23-jarige vriend van hem uit Almelo hoorde dezelfde straf eisen. Volgens de aanklaagster maakte het duo zich schuldig aan een poging tot afpersing. Ze eisten geld en vielen de Ter Apeler daarna aan.De vechtpartij vond in de nacht van 17 mei 2015 plaats in de wijk Bargeres. Daar woonden de 23-jarige Ter Apeler en de Almeloër destijds in een instelling van Promens Care. In de weken voorafgaand aan het incident kreeg de Ter Apeler ruzie met zijn buurman en de 28-jarige man. Dat ging over speed, waar de Emmenaar en de Ter Apeler in handelden.In de bewuste nacht zochten de Almeloër en de Emmenaar de man uit Ter Apel op. Toen hij weigerde geld te geven, viel de Emmenaar meteen aan: hij sloeg Ter Apeler tegen de grond ging bovenop hem zitten, terwijl hij bleef slaan. Ook de Almeloër deelde een klap uit.Het slachtoffer kon geen kant op en raakte zo in paniek dat hij een mes uit zijn zak pakte en de Emmenaar in de borst stak. De man had onder meer een klaplong en moest met spoed naar het UMCG. Als hij niet meteen was geopereerd, was het niet goed afgelopen, vertelde zijn arts later.De Emmenaar, die wel bekende dat hij was begonnen met vechten, heeft nog steeds psychische klachten door het steekincident. Mede om die reden eiste de officier van justitie geen onvoorwaardelijke straf tegen hem. Tegen zijn handlanger ook niet, omdat hij minder geweld had gebruikt.Op 6 april doet de rechtbank uitspraak.