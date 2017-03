Stichting Zonkoloniën kan Kamp niet van windmolenplan Veenkoloniën brengen

DEN HAAG - Ze waren vandaag in Den Haag ruim een uur aan het praten, maar dichterbij elkaar zijn Stichting Zonkoloniën en demissionair minister Henk Kamp niet gekomen.

Kamp is niet van gedachten veranderd en wil nog steeds een windpark bouwen in de Veenkoloniën.“Het was op zich een goed gesprek”, kijkt Rieks van der Wal van Stichting Zonkoloniën terug. “We hebben onze punten beide naar voren gebracht. Maar voor minister Kamp is de race rond windturbines in de Veenkoloniën wel gelopen.”Stichting Zonkoloniën werkte de afgelopen jaren hard aan een alternatief voor windturbines in de Veenkoloniën. Maar nooit werden zij uitgenodigd voor een gesprek. “Dat is mij tegengevallen”, zegt Van der Wal. “Kamp heeft altijd de mogelijkheid gehad om het anders te doen, maar hij had een verkeerd beeld over zonne-energie. Volgens de minister was zonne-energie duurder en nam het te veel ruimte in. Dat hebben wij vandaag allemaal weerlegd.”Van der Wal heeft nu zijn hoop gevestigd op de Raad van State , die nog uitspraak gaat doen over het windmolenplan. “Het alternatief voor windenergie wordt steeds beter. Wij hebben de hoop dat de Raad van State dit ook meeneemt. Windturbines zorgen voor sociale spanningen en belemmeren de antennes van Lofar. We zijn een goed alternatief dat wel door de bevolking wordt gedragen en dat Lofar ontziet.”