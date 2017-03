Kabelbaan moet Roden op de kaart zetten

Een kabelbaan moet Groningen met Roden verbinden (foto: Intersport Roden)

RODEN - Emiel van der Heide houdt vol dat het géén 1 april grap is. Roden en Groningen moeten verbonden worden met een kabelbaan.

"Het idee is dat je straks in een gondel die geschikt is voor 150 personen vanaf het transferium bij Hoogkerk naar Roden kunt reizen", aldus Van der Heide die het idee samen met mede-ondernemer Alex Kapma bedacht in Oosterijk onder het genot van een biertje.



Ruim denken

De gemeente Noordenveld benaderde Emiel van der Heide om mee te denken over de Centrumvisie Roden. "En dan moet je ruimer denken dan aan het verleggen van een paar stoeptegels", zegt de ondernemer die bekend is met kabelbanen, omdat hij via zijn indoor skibedrijf contacten heeft in Oostenrijk.



Ook naar Veenhuizen

"Assen en Groningen hebben er serieus over nagedacht, dus waarom wij niet", aldus Emiel van der Heide. Het traject van de kabelbaan loopt door natuurgebied de Onlanden naar de Vrijetijdsboulevard in Roden. "Daar moet een groot tussenstation komen. Op termijn willen we de baan doortrekken naar Veenhuizen."



Enorme impuls

Op het gemeentehuis is volgens de ondernemer uit Roden overwegend enthousiast gereageerd op het plan, hoewel een aantal mensen sceptisch is. "Het zou Roden een enorme impuls geven", aldus Van der Heide die de komende tijd gaat onderzoeken in hoeverre zijn idee uitvoerbaar is.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden