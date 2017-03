'Ook als je ernstig ziek bent kun je op vakantie'

Op vakantie gaan, terwijl je ernstig ziek bent is dankzij een Drents bedrijf mogelijk (foto: Pixabay.com)

VEENHUIZEN - Op vakantie terwijl je ernstig ziek bent. Het Drentse bedrijf Jann Verzorgt maakt het mogelijk, al vier jaar lang.

Het blijkt een gat in de markt, want veel mensen hebben geen idee wat er allemaal mogelijk is. "We benaderen zorginstellingen en zorgverzekeraars en dan kunnen we vaak de zorg die nodig is op vakantie al vergoed krijgen", vertelt directeur Jetty van Hagen. Ze is manager in de zorgsector als ze in 2013 besluit haar eigen bedrijf te starten.



Landelijk netwerk

"Ik merkte in de zorg dat er hele goede regelingen zijn, waar niemand van de op de hoogte is", vertelt Van Hagen, die vorig jaar zo'n honderd vakantiegasten heeft begeleid. "Ik vind het belangrijk dat iedereen kan gaan en staan waar hij wil." Het bedrijf was vooral actief in Noord-Nederland, maar is sinds dit jaar een landelijk netwerk aan het opzetten.



'Ik dacht dat het niet meer kon'

Sandra van der Kaap is met haar ernstige zieke moeder op reis geweest naar Spanje. "Het was haar grootste wens en we dachten dat het niet meer kon", vertelt Sandra. Haar moeder lijdt aan de spierziekte MS, moet gedialyseerd worden en vlak voor de vakantie wordt ook nog eens onbehandelbare kanker ontdekt.



"We dachten echt dat de reis niet door zou gaan, maar dankzij Jetty gingen we toch." De vakantie in Spanje blijkt ook de laatste voor haar moeder, want ze overlijdt in het land waar ze zo graag heen wilde.



Niet alleen voor zieken

De reizen zijn niet gratis. "We nemen de reizen af van andere organisaties en daar halen we onze marges vandaan", legt Van Hagen uit. "De meeste mensen die bij ons komen hebben zorg nodig, maar we willen iedereen helpen. Ook mensen die gewoon eenzaam zijn."

