Uitstel renovatie sportpark Beilen voor D66 'onbestaanbaar'

BEILEN - D66 Midden-Drenthe wil dat er zo snel mogelijk wordt begonnen met renovatie van het sporpark Noord-West in Beilen.

Eerder vandaag werd bekend dat de herstelwerkzaamheden van het sportpark vertraging oplopen De renovatie zou aanvankelijk in april beginnen, maar omdat de leden van de voetbalclubs vv Beilen en cvv FitBoys hebben aangegeven dat ze willen dat de stichting weer onder het beheer van de gemeente komt te vallen, lopen de werkzaamheden volgens wethouder Gerard Lohuis uit. Dat heeft te maken met het opzeggen van het zelfbestuur. Daardoor moet de gemeente de opdrachtverlening voor het kunstgras moet doen. "En dat heeft gevolgen voor de verrekening van de btw.""Deze problemen zouden er toe kunnen lijden dat de geplande renovatie van de voetbalvelden van het sportpark nog een jaar uitgesteld zou moeten worden. Voor D66 is dit onbestaanbaar", laat de partij weten."Het was bij de wethouder bekend dat de leden van de twee voetbalclubs mogelijk zouden besluiten om het zelfbeheer terug te geven aan de gemeente. De wethouder had met dit scenario rekening meten houden, zodat er geen vertraging in het schema van de renovatie zou ontstaan. Met of zonder eventuele btw-problematiek", zegt D66-raadslid André . Westerdijk."Als er in de toekomst hierdoor financiële tegenvallers ontstaan, dan moeten we die dan incasseren. Als er btw-problemen komen, vinden we daar dan zeker ook een oplossing voor! De politiek moet alles op alles zetten dat er dit jaar gewoon gevoetbald kan worden in Beilen, zonder grote waterproblemen", aldus Westerdijk.D66 dient op 3 april een motie in, waarin de partij "het college oproept om de renovatie gewoon te starten volgens de wens van de gemeenteraad en de leden van de voetbalverenigingen."