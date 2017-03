Miedema schiet FC Bayern langs PSG in Champions League

VOETBAL - Dankzij Vivianne Miedema uit Hoogeveen hebben de voetbalsters van topclub FC Bayern München zichzelf een goede uitgangspositie verschaft voor het bereiken van de halve finales van de Champions League.

In München werd Paris Saint-Germain in het eerste duel met 1-0 verslagen door een doelpunt van de Drentse aanvalster.FC Bayern had het lang lastig tegen PSG, dat in 2015 de finale verloor van 1. FFC Frankfurt en vorig seizoen in de halve finales strandde. Pas in de twintig minuten voor tijd liet Miedema de toeschouwers juichen. Miedema schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fraai via de binnenkant van de paal langs doelvrouw Katarzyna Kiedrzynek.Miedema, die komende zomer met Oranje actief zal zijn op het EK voetbal in Nederland, maakte haar achtste doelpunt in deze editie van de Champions League. De return in Parijs is volgende week.