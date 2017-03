Muzikale projecten Emmen krijgen opnieuw subsidie

Rik Vinke wint het Drèents Liedtiesfestival in 2016 (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De Popronde in Emmen en het Drèents Liedtiesfestival worden ook dit jaar weer georganiseerd.

De gemeente Emmen heeft opnieuw subsidie gegeven aan totaal vier muzikale projecten die zijn ontstaan tijdens Van Goede Grond, de titel van Emmen als Culturele Drentse Gemeente van 2015 tot oktober vorig jaar. De Pianodag en The Bakeshop Presents! The Carrousel komen ook in aanmerking voor subsidie.



Toegevoegde waarde

“Tijdens Van Goede Grond zijn er mooie projecten uitgevoerd. De culturele reuring die is ontstaan en de goede samenwerkingsvormen in de culturele sector willen we graag continueren. Met deze projecten is er ook dit jaar een muzikaal aanbod in onze gemeente met voor ieder wat wils. Deze muziekprojecten zijn van toegevoegde waarde voor het culturele leven in onze gemeente gebleken", aldus wethouder Bouke Durk Wilms.



Muzikale projecten 2017

Op 25 mei 2017 vindt de finale van het Drèents Liedtiesfestival plaats in het Atlas Theater in Emmen. De finale wordt live uitgezonden door RTV Drenthe. Op 2 november 2017 is de Popronde in Emmen. De Popronde is een landelijk reizend muziekfestival in verschillende plaatsen in Nederland.