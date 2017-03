Er moet een Hoogevener in raad van toezicht Treant komen

HOOGEVEEN - De band van Hoogeveen met het ziekenhuis is verdwenen sinds de fusie, daarom moet er een Hoogevener in de Raad van Toezicht komen. Dat vindt de voltallige gemeenteraad van Hoogeveen na een motie van VVD, CDA, PvdA en D66.

Vrijdagmiddag overhandigt burgemeester Loohuis een brief aan bestuursvoorzitter ad interim Carla van de Wiel waarin dit voorstel is opgenomen. De brief bevat aanbevelingen om het vertrouwen in de Treant Zorggroep te herstellen.Maandagavond hield de gemeenteraad een dialoogbijeenkomst met 70 bewoners van Hoogeveen. Die bijeenkomst vormt de basis van de brief.VVD-fractievoorzitter Mark Strolenberg: “De mensen in de Raad van Toezicht moeten ook onze cultuur kennen en feeling hebben met deze regio. Ik kan me voorstellen dat ook in Emmen en Stadskanaal wensen leven, maar dat is hun zaak.”SP, CU, Gemeentebelangen en Groen Links gaven aan bedenkingen te hebben met de roep om een Hoogevener in de Raad van Toezicht van Treant. Raadslid Jacob van der Heide van Gemeentebelangen gaf aan eerst te willen kijken wat er nog meer moet gebeuren om het vertrouwen te herstellen.Maar zoals de ChristenUnie fractievoorzitter het verwoordde, is het voor de gemeenteraad ook belangrijk om eensgezind te blijven. Alle partijen schaarden zich daarom uiteindelijk achter het voorstel.Veel Hoogeveners gaven maandagavond ook aan dat de vorig jaar verdwenen afdeling oogheelkunde terug moet komen. Treant zou geen oogartsen kunnen vinden. Sindsdien moeten patiënten uit Hoogeveen naar het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal reizen.PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting: “Het is te idioot voor woorden dat patiënten uit Hoogeveen een dag onderweg zijn voor zorg in Stadskanaal. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten. Op grond van de zorgplicht zou Treant moeten zorgen voor goede en bereikbare zorg.”Volgens wethouder Eric Giethoorn steunt Zilveren Kruis-Achmea de roep om terugkeer van oogheelkunde. Eric Giethoorn: “Zij willen ervoor zorgen dat Treant de afdeling oogheelkunde in het ziekenhuis Bethesda weer opent.”