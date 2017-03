Hurry Up gaat na zege in Volendam voor plek 1 in play-offs

Vlijm kon weer juichen. Zijn ploeg won ook in Volendam

HANDBAL - De Oranje Trein uit Zwartemeer, Hurry Up genaamd, is op volle snelheid gekomen en lijkt niet te stoppen. Ook het 'andere Oranje', meervoudig landskampioen Volendam kon de Drentse club niet op de knieën krijgen. Sterker nog: Hurry Up won in het palingdorp met 28-30 en bezet daardoor nu alleen de koppositie in kampioenspoule B.

Met 7 punten uit vier de duels is plaatsing voor de halve finale om het landskampioenschap vrijwel zeker. Alleen een wonder kan de mannen van trainer/coach Martin Vlijm nog buiten de kruisfinales halen. De Zwartemeerders hebben volgende week woensdag in het thuisduel tegen E&O aan een gelijkspel voldoende om zeker te zijn van een plek bij de laatste vier. Hurry Up heeft nu 7 punten uit 4 duels. Volendam volgt met 5 uit 4 , BEVO heeft er 2 uit 3 en E&O is nog puntloos na drie duels.



'We horen bij de beste twee clubs van Nederland'

Maar Hurry Up wil na vanavond meer. "Ik denk dat we ons nu met recht tot de beste twee clubs van Nederland mogen rekenen", aldus Vlijm. "In de BENE-League eindigden we achter Lions als tweede club van Nederland, we schakelen BEVO uit in de beker, winnen vijf dagen later opnieuw van de club uit Panningen en pakken in de play-offs drie punten van Volendam."



'Nu 1e in de poule blijven'

Na de zege in Volendam is de doelstelling van Hurry Up meteen gewijzigd. "Nu gaan we voor plek 1 in deze poule natuurlijk, want dan ontlopen we regerend landskampioen Lions in de kruisfinales."



Trots

Vlijm is terecht trots op zijn ploeg. Op drie fronten strijden de Zwartemeerders nog volop mee dit seizoen: de Europacup, de beker en de landstitel. "Het is niet normaal wat deze jongens laten zien", aldus Vlijm vanuit de bus op weg naar Zwartemeer. "Ik ben benieuwd hoelang we dit volhouden, want ik blijf het maar zeggen: we hebben echt een hele smalle selectie. Maar straks moet de knop weer omgezet worden. We mogen deze terugweg genieten van de zege, maar zodra we de bus uitstappen moeten we bezig zijn met het duel van zaterdag in de EHF Challenge Cup."



Zege op basis van het collectief

Hurry Up leverde in Volendam een razendknappe teamprestatie, met Vaidas Trainavicius als topschutter met acht treffers. "Met name in de eerste helft speelden we aanvallend en ook in de dekking zeer sterk. In die eerste dertig minuten hebben we ook de basis gelegd voor de zege. Dat het in de tweede helft wat minder werd kwam omdat we iets slordiger gingen spelen, maar dat had voor een groot deel te maken met de scheidsrechters die onze fouten steeds bestraften met twee minuten en die van Volendam niet." Daardoor leek Volendam in de slotfase toch nog minimaal een punt te halen, maar dat voorkwam Ronald Suelmann die vlak voor de zijn bevrijdende treffer (de 28-30) het veld weer in mocht na een tijdstraf.



Doelpuntenmakers Hurry Up: Trainavicius 8, Ronald Suelmann 6, Joel Huesmann 6, Tommie Falke 5, Sjoerd Boonstra 3, Thies Berendsen 1 en Bart Mik 1.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden