Hurry Up-speler Hageman kan spelen dankzij KLM

HANDBAL - De selectie van Hurry Up is dit seizoen al niet heel breed, maar de spoeling voor trainer/coach Martin Vlijm werd voor het uitduel in de play-offs tegen Volendam wel erg dun. Cirkelspeler Almir Balas keerde gisterochtend terug naar Sarajevo omdat hij geen werkvergunning kreeg in Nederland, doelman Sven Hemmes kreeg geen vrijaf van zijn werkgever en Loek Hageman was op een driedaagse cursus in Berlijn. Maar dankzij de KLM was de opbouwspeler er in Volendam toch bij.

Hurry Up gaat na zege in Volendam voor plek 1 in play-offs

"Ik had me er eigenlijk al bij neergelegd dat ik de wedstrijd zou missen, want mijn vlucht stond gepland tijdens de wedstrijd in Volendam. Maar omdat de cursus eerder was afgelopen ben ik met een collega direct naar het vliegveld gegaan en daar werden we geholpen door de mensen van KLM. Zij zorgden ervoor dat we een vlucht eerder konden nemen waardoor ik ruim voor aanvang van de wedstrijd op Schiphol landde", aldus Hageman."Ik belde onze trainer (Martin Vlijm) om een uur of vier op of hij nog een speler kon gebruiken.. Nou, dat kon hij zeker. Ik heb uiteindelijk een kwartier gespeeld, waarin ik misschien niet de rol kon spelen die ik zaterdag had maar dat maakt niet uit. Ik heb wel onze Duitse schutter, Joel Huesmann, een kwartier lang kunnen ontlasten waardoor hij drie kwartier lang voluit kon gaan."Hageman maakt onderdeel uit van een ploeg die op dit moment onverslaanbaar lijkt. "Ja, dat klopt. Alles valt goed. Eigenlijk is het wachten tot het een keer misgaat. Dat zou niet gek zijn gezien de krapte in onze selectie. Maar het is echt een bizar seizoen. We doen volop mee om twee prijzen en we kunnen echt twee finales halen. Van Aalsmeer kunnen we winnen in de halve finale van de beker en als we de koppositie kunnen vasthouden in de kampioenspoule dan is ook een finaleplek om de landstitel zeker mogelijk."En dus kan één droom van Hageman nog werkelijkheid worden. "De collega waarmee ik reisde vandaag vroeg aan me of ik nog iets wilde bereiken als handballer. Ik zei tegen hem dat ik toch nog wel heel graag een keer landskampioen zou willen worden en inderdaad, het kan dit seizoen echt."