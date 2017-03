FC Emmen doet niet onder voor Go Ahead Eagles

Kai Huisman scoorde de enige treffer voor fC Emmen

VOETBAL - FC Emmen heeft een oefenduel tegen Go Ahead Eagles met 1-2 verloren. De wedstrijd tussen de nummer 10 van de Jupiler League en de hekkensluiter van de eredivisie werd dondermiddag achter gesloten deuren gespeeld.

FC Emmen, dat aantrad zonder Tim Siekman, Josimar Lima, Cas Peters, Alexander Bannink en Género Zeefuik, deed niets onder voor Go Ahead Eagles dat in Emmen speelde met grotendeels de vaste kern (alleen Theo Zwarthoed, Jarchinio Antonia en Elvis Manu ontbraken). De mannen van trainer Dick Lukkien kwamen kort voor rust dan ook niet onverdiend op voorsprong door een benutte penalty van Kai Huisman. Huisman mocht aanleggen na een overtreding van oud FC Emmen-verdediger Sander Fischer. Op dat moment stond Youri Loen echter al onder de douche. Hij werd vervangen door Siekman.



Na rust kreeg Emmen via Huisman en de ingevallen Bannink kansen op 2-0, maar de treffer viel acht minuten voor tijd aan de andere kant. Tweede doelman Wieger Sietsma, die na de rust Dennis Telgenkamp verving, werd door Sam Hendriks geklopt. In de extra tijd moest Sietsma nog een keer vissen. Norichio Nieveld bezorgde de gasten alsnog de zege.



Statistieken

FC Emmen-Go Ahead Eagles 1-2. 42. Huisman (strafschop) 1-0, 83. Hendriks 1-2, 90. Nieveld 1-2.



FC Emmen: Telgenkamp (46. Sietsma): Aslan (72. Mulder), Wielink, Bakker, Fleuren, Olijve, Bos (72. Huser), Türk, Loen (37. Siekman), Kallon, Huisman (58. Bannink).



Go Ahead Eagles: Cummins; Groenbast (80. Hettinga), Fischer, Rexhepi, Achenteh; Nieveld, Hendriks, Schenk (70. Dekker); Werkhoven (46. Maneschijn), De Kogel, Maatsen (65. Werkhoven).

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden