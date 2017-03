MSC weer in gevarenzone na thuisnederlaag

MSC verloor op eigen veld van De Bataven (archieffoto)

VOETBAL - MSC dacht na drie competitiezeges op rij en het bekersucces de weg naar boven te hebben ingeslagen, maar na de verrassende 1-3 thuisnederlaag in de 'zespuntenwedstrijd' tegen De Bataven zitten de Meppelers weer volop in de gevarenzone van de hoofdklasse A.

MSC staat met de 11e plek wel boven de degradatiestreep en ook nog net boven de ploegen die, zoals het nu lijkt, promotie-/degradatiewedstrijden moeten spelen. Toch is het gat naar die ploegen heel klein.



Stand

MSC heeft 26 punten uit 21 wedstrijden, net als De Bataven (de nummer 12) en vv Heerenveen (nummer 13, al heeft de Friese club wel 23 wedstrijden gespeeld). Nummer 14, De Meern, heeft 25 uit 22 en is ook nog een concurrent. De nummers 15 en 16 (nu De Meern en Dieze West) hebben respectievelijk 19 en 6 punten.



De nummers 15 en 16 degraderen rechtstreeks, terwijl de nummers 13 en 14 promotie-/degradatievoetbal spelen.



Nog wel op voorsprong

Nick Koster schoot de thuisclub in de 20e minuut van een aantrekkelijke eerste helft nog wel naar 1-0, maar binnen een minuut stond het alweer gelijk via Evert Palm. Vijf minuten na rust zorgde Serge de Vries voor de 1-2, waarna Gertie Ringen twintig minuten voor tijd de wedstrijd besliste.