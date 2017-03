Voorman staalconstructies M/V

Wij zijn op zoek naar een voorman staalconstructies met kennis van maatvoering en tekening lezen. Je gaat met je ploeg metalen loodsen plaatsen voor een bedrijf dat in heel NL + Belgie actief is.

Het betreft een dienstverband voor 40 uur per week.

Je start met een tijdelijk contract, bij gebleken geschiktheid is een vast dienstverband mogelijk. Standplaats Emmercompascuum, werklocatie heel NL + Belgie. Het is een pre als je beschikt over een hoogwerkercertificaat en/of verrijkercertificaat.



Functie-eisen: Je hebt ervaring met staal/hallenbouw, kunt tekening lezen en een ankerplan uitzetten en hebt enkele jaren ervaring. Je bent bereid om te reizen en om van huis te zijn

(4 nachten). Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten, hebt een gezonde werkhouding/instelling. Rijbewijs B, bij voorkeur ook E.



Geïnteresseerd?

Stuur uw CV met motivatie naar: werkgeversservicepunt-drenthe@uwv.nl

Vacature: 874317