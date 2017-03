Oorlogserfgoed bij Wapse weer zichtbaar

Kogelvanger Wapse is weer zichtbaar (foto gemeente Westerveld)

WAPSE - Jarenlang zaten zogenaamde kogelvangers verstopt in het bos. Maar sinds gisteren is een van die zandheuvels bij Wapse zichtbaar en beschreven op een informatiebord.

Vier kogelvangers werden er eind 1906 aangelegd langs de Doldersummerweg tussen de dorpen Diever en Wapse. Ze dienden als opvang van afzwaaiende kogels van de schietbaan daar. Soldaten hadden tussen 1905 en 1908 een bivak in het gebied tussen Kalteren bij Diever en het dorp Wapse.



Afzwaaiers moet je opvangen

Kogelvangers op de schietbanen waren 4,50 meter hoog, 13 meter lang en 1,50 meter breed. Bovenop stond een dubbel houtscherm van 2 meter, gevuld met grind om de kogels op te vangen.



De historische vereniging gemeente Diever heeft samen met Natuurmonumenten een van de heuvels weer zichtbaar gemaakt en een informatiebord geplaatst. Daarop is de oorsprong van deze heuvels in het landschap te lezen. Wethouder Erik van Schelven van Westerveld heeft het bord onthuld.



Kogelvanger op de monumentenlijst

Je moet volgens Van Schelven meer doen met dit stukje oorlogsgeschiedenis. "Nog mooier zou het zijn als deze kogelvanger toegevoegd zou worden aan de vrijwillige monumentenlijst van de gemeente. Ik roep de historische vereniging Diever dan ook graag op om een voordracht te doen."



In de gemeente Westerveld is nog een schietbaan te vinden. In Frederiksoord is de schietbaan in 2011 gerenoveerd. Daar is duidelijk te zien hoe de schietbaan er in Wapse rond 1900 ook heeft uitgezien.

Door: Andries Ophof Correctie melden