Muzieklijst Harry's Blues zondag 26 maart 2017

Vintage Trouble is een in 2010 opgerichte rhythm & Blues band uit Californië. In de afgelopen zes jaar hebben ze drie albums uitgebracht met een soort ‘retroblues’. Hoe prettig het ook toeven is in Laurel Canyon in Californie de band vertrok naar Groot-Brittannië om daar meters te maken. Pas toen het succes in GB duidelijk was gingen ze terug naar Amerika om daar furore te maken. En dat deden ze. Het is een veel gevraagde liveband. Reden voor Johan Derksen om hen te vragen voor het Holland International Blues Festival in Grolloo. Niet zo bekend, maar des te beter.