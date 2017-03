Nationale discussie overbodig: Janssen ziek, Dost basis

Bas Dost lijkt te starten tegen Bulgarije

VOETBAL - Het werd zo langzamerhand een nationale discussie. Iedere voetbalvolger had er wel een mening over, alleen had bondscoach Danny Blind zich er nog niet over uitgelaten. Verstandig, want Blind hoeft helemaal niet te kiezen wie hij in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije in de spits gaat zetten. Vincent Janssen is ziek en reist niet mee met het Nederlands elftal.

Door de afwezigheid van Janssen lijkt Bas Dost, met 24 goals topscorer van Portugal en de nummer 2 van Europa, achter Lionel Messi, te starten als basisspeler.



Voor de oud-spits van Germanicus, FC Emmen, Heracles, Heerenveen en Wolfsburg wordt het duel tegen Bulgarije hoogstwaarschijnlijk dus zijn 3e basisplaats in zijn 13e interland. In de voorgaande twaalf optredens scoorde de Drent één keer.



Oranje kan de Bulgaren op vier punten achterstand zetten in het gevecht voor een plek bij de eerste twee. Frankrijk gaat na vier duels in de poule aan de leiding met 10 punten uit 4 duels. Dan volgen Nederland en Zweden met 7 uit 4, terwijl Bulgarije 6 uit 4 heeft. De nummer 1 in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK, terwijl de beste acht nummers 2 play-offs spelen.



Bulgarije - Nederland begint morgenavond om 20.45 uur.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden