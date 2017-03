Diefstal flesje frisdrank goed voor dertig uur taakstraf

Werkstraf voor diefstal flesje frisdrank (foto: Pixabay)

EMMEN - Een 26-jarige man uit Emmen is veroordeeld voor inbraak en de diefstal van een flesje frisdrank. De rechter legde hem dertig uur werkstraf op voor het vergrijp.

De Emmenaar brak op 16 januari 2016 in bij het clubhuis van tennisvereniging LTC aan de Boermarkeweg in Emmen. Zijn buit was een flesje frisdrank.



Getuigen waarschuwden de politie, die hield de man aan.