Stelling: Nederland moet de hand op de knip houden, ook als het beter gaat

DEN HAAG - Nederland behaalde afgelopen jaar een begrotingsoverschot van 2,9 miljard euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een jaar eerder was er nog een tekort van ruim 14 miljard euro. Het is voor het eerst sinds 2008 dat Nederland weer een overschot heeft.Volgens het Centraal Planbureau (CPB) blijft de Nederlandse economie de komende jaren doorgroeien en loopt het overschot op de rijksbegroting verder op.Wat zou ons land moeten doen met dat begrotingsoverschot? Uitgeven, of kan het geld beter worden bewaard voor mindere tijden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren was onze stelling: mijn tuin mag wel wat kosten. U was aardig verdeeld, 49 procent was het met de stelling eens. Er stemden 934 mensen.